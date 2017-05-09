Batı, peşmergeyi profesyonel orduya dönüştürüyor

Batı ülkelerinin, Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri gücü olan peşmerge kuvvetlerini profesyonel orduya dönüştürme çabası bir aşama daha kaydetti. IKBY, Peşmerge Bakanlığı'nda ABD, İngiltere ve Almanya Savunma bakanlıklarının desteği ile reform çabasını sürdürürken pazar günü Başbakan Neçirvan Barzani'nin, ABD, İngiltere ve Almanya savunma bakanlıklarından askeri danışmanlarıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda söz konusu üç ülke tarafından hazırlanan ve peşmerge güçlerini yeniden organize edip güçlü ve profesyonel bir orduya dönüştürme planının ele alındığı ve Barzani'ye 35 maddelik bir plan sunulduğu kaydedildi. Neçirvan Barzani'nin projeyi olumlu karşıladığı, IKBY Bakanlar Kurulu'nun bu öneriyi ele aldıktan sonra IKBY Başkanı ve Başkomutanı Mesud Barzani'nin onayına sunacağı konuşuluyor.