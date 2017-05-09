Güney Kore Başkanını seçiyor

Güney Kore
'nin en şanslı görülen başkan adayının Liberal kanattan Moon Jae'nin olduğu onun en yakın takipçisinin ise merkez görüşten Ahn Cheol-soo olduğu belirtildi.
Ekonomik belirsizlik ve Kuzey Kore
ile olan gerginliğin arttığı bir zamanda seçim
in çok yakından takip edildiği ifade edildi. Liberal Görüşlü Moon'un önceki başkan Park Geun-hye
'nin aksine Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmek istediği ifade ediliyor.
Gözlemcilerin seçime katılım oranının yüksek olacağını, 13 aday arasından liderlerini seçmek için özellikle genç seçmenlerin seçime büyük katılım sağlayacağını değerlendirdiği belirtildi.
ADAYLAR VAATLERİNİ SUNDULAR
Mahalli saatle 20.00'de, Türkiye saatiyle 13'de sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra kazananın açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
Adayların tamamının, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore ekonomisini koruyacağı sözünü verdiği, genç işsizlik oranını düşüreceğini vadettiği belirtildi.
Bazı adaylar, Güney Kore siyasi toplumundaki elitlik kavramını dizginleyeceklerini, Güney Kore ekonomisine hakim durumda olan aile holdinglerinde reformlar yapacağını vadettiği kaydedildi.
Ekonomi Güney Kore'de birinci öncelikliyken son haftalarda Kuzey Kore ile olan gerginlik sebebiyle güvenlik öncelikli sırayı almaya başladı.
Kore Demokratik Partisi başkan adayı Moon'un, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım baskıları artırırken, Kuzey Kore ile daha büyük diyalog kurulmasını savunduğu belirtildi.
Moon'un önceki iki başkanı, Kuzey Kore'nin silah geliştirmesini durdurmakta başarısız olmakla suçladığı ifade edildi.
Hem Moon hem de Ahn'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyogyang'ın silah programına karşı askeri tedbir alacağı şeklindeki ifadelerini yumuşatması çağrısında bulundu.
Liberal Kore Partisi'nin muhafakazar başkan adayı Hong Joon-pyo ise seçimin bir "rejim seçimleri savaşı" olduğunu söyleyerek Moon'un yaklaşımına saldırıda bulundu.