Irak Başbakanı İbadi'den flaş PKK açıklaması!

Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan İbadi, PKK'nın Kerkük'te bayrak ve Öcalan posterlerini asmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.

Musul'un batısını kurtarma operasyonunda yeni planı devreye soktuklarını kaydeden İbadi, buradaki operasyonları sivil ve asker konusunda az hasarla yürüttüklerini ileri sürdü.

İbadi, "DEAŞ'ın Suriye ile Irak arasında dolaşımını engellemek için güçlerimiz sınıra doğru yaklaşıyor." diye konuştu.