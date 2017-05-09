Macron, ilk yurt dışı ziyaretini o ülkeye yapmayı planlıyor

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 10:51 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 11:16
Macron, ilk yurt dışı ziyaretini o ülkeye yapmayı planlıyor

'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan , ilk yurt dışı ziyaretini 'ya yapmayı planlıyor.

'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan 'un ilk yurt dışı ziyaretini 'ya yapacağı açıklandı. üyesi ve Macron'un AB politikaları konusunda birlikte çalıştığı isimlerden olan Sylvie Goulard, Macron'un Almanya Başbakanı Angela Merkel'i göreve başladıktan kısa bir süre sonra ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Öte yandan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra Merkel'in Macron'u arayarak görüştüğünü söyledi. Seibert, Merkel'in görüşmede, "Geleneksel olarak yakın Fransız-Alman dostluğunun ruhu içinde güvenilir işbirliği için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Macron, önümüzdeki pazar günü François 'dan resmen görevi devralacak.
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Macron, ilk yurt dışı ziyaretini o ülkeye yapmayı planlıyor
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