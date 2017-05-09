Pentagon: PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi

Giriş Tarihi: 9.5.2017 21:01 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 21:06
Pentagon:Trump PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald ’ın, PKK’nın uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald 'ın, PKK'nın uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

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Pentagon:Trump PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi
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