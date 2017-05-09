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Dünya Haberleri
Pentagon:Trump PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi
Pentagon:
Trump
PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi
Giriş Tarihi: 9.5.2017
21:01
Güncelleme Tarihi: 9.5.2017
21:06
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald
Trump
’ın, PKK’nın
Suriye
uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald
Trump
'ın, PKK'nın
Suriye
uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
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