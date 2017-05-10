Avusturya hükümetinde koalisyon çatlağı

ÖVP Başkanı Reinhold Mitterlehner, düzenlediği basın toplantısında, 15 Mayıs'ta görevi bırakacağını bildirdi. Avusturya Başbakanı Christian Kern de Mitterlehner'in istifa kararına ilişkin, hükümetin son bir yılda yaptıklarını anlatarak, Avusturya Halk Partisi ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'a reform ortaklığı teklifinde bulundu.



Avusturya Halk Partisi ile yürütülen koalisyonun bitirilmesi yönünde herhangi bir açıklama yapmayan Kern, ÖVP'nin vereceği kararın ardından daha önce planlanan hükümet programının devam ettirilmesinin önemini vurguladı.