ı 'den flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 21:22 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 01:56
Irak Başbakanı İbadi'den flaş PKK açıklaması!

ı Haydar el-, terör örgütü 'nın Kerkük kent merkezinde bayrak ve PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini belirterek, bunun ülkede yeni çatışma kapısını aralayacağını söyledi. İbadi ayrıca, "Bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize () karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz" dedi.

Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan , 'nın Kerkük'te bayrak ve Öcalan posterlerini asmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize () karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.

Musul'un batısını kurtarma operasyonunda yeni planı devreye soktuklarını kaydeden İbadi, buradaki operasyonları sivil ve asker konusunda az hasarla yürüttüklerini ileri sürdü.

İbadi, "DEAŞ'ın Suriye ile arasında dolaşımını engellemek için güçlerimiz sınıra doğru yaklaşıyor." diye konuştu.

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Irak Başbakanı İbadi'den flaş PKK açıklaması!
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