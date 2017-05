Katalonya'da bağımsızlık girişimleri

Kasım ayından bu yana azınlık hükümetiyle ülkeyi yöneten Başbakan Mariano Rajoy, Anayasa Mahkmesinin tüm iptal kararlarına rağmen Katalonya özerk yönetiminin eylül ayında yapmayı planladığı bağımsızlık yanlısı referandum talebine bir kez daha kapıyı kapattı.

Meclisteki oturumda muhalefetten gelen soru önergelerini yanıtlayan Rajoy, "Dünyada hiç kimse, böyle bir referanduma onay vermek gibi adaletsiz bir karar almaz." ifadelerini kullandı.

''BU ADALETSİZ BİR ŞEY''



Katalan Avrupa Demokratik Partisinin (PDeCAT) meclisteki sözcüsü Carles Campuzano'nun "Neden Katalonya'da bağımsızlıkla ilgili bir referandum yapılmasına izin vermiyorsunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Rajoy, "Bu kadar adaletsiz bir şey için yasaları çiğneyemem. Zaten bu tip bir kararı dünyada alacak kimse yoktur. Katalonya'daki ayrılıkçı milletvekillerinin her seferinde bu soruyu yöneltmelerine anlam veremiyorum. Her yarım saatte bir fikir değiştirecek değiliz. Her seferinde karşımıza ya referandum ya da referandum diye geliyorsunuz. Konuşacak bir şey bırakmıyorsunuz." dedi.

Campuzano ise "Katalan toplumunun taleplerini ilettiklerini" savundu.

ENGELLEMELERE RAĞMEN BAĞIMSIZLIK ADIMLARI DEVAM EDİYOR



Öte yandan Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 9 Kasım 2014'te yapılan ve hiçbir meşruluğu olmayan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı referandumu bu yıl tekrar etmek isteyen Katalonya özerk yönetimi, aynı hukuki engellemelere rağmen adım atmayı sürdürüyor.

Katalonya özerk yönetim başkanlığı (Generalitat), henüz resmi olarak ilan edilmemesine rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından engellenen bağımsızlık yanlısı referandumda kullanılmak üzere oy sandığı alımı için ihale açtı. Generalitat, oy sandıkları alımı için 200 bin avro ayırırken savcılık, suç duyusunda bulunacağını açıkladı.

Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun bu yıl referandum yapılmasına ilişkin tüm kararlarını ve yerel yasaları iptal eden Anayasa Mahkemesi, devlet bütçesinde referandum için kaynak ayırarak anayasayı çiğnediği gerekçesiyle Katalonya'nın 2017 yılı bütçesini de askıya almıştı.