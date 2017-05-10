Lavrov, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Oval Ofis'te Türkiye saati ile 16:30'da gerçekleşecek olan görüşme, Trump'ın göreve başladıktan sonra bir Rus devlet yetkilisi ile yapacağı en üst düzey buluşma olma özelliğini taşıyor.

4 yıl sonra ilk kez Washington'ı ziyaret eden Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li meslektaşı Rex Tillerson ile de bir araya gelecek.

''ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ''NİN GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR



Görüşmeler Amerika'da Rusya eksenli devam eden tartışmaların hararetlendiği bir zamana denk gelmesi açısından da önem taşıyor.

Lavrov'un Washington ziyaretinde Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan "Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

OLDUKÇA MESAFELİ YAKLAŞIYOR



Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan bu anlaşmaya taraf değil.

Washington, İran'ın garantörlüğü nedeniyle anlaşmaya "oldukça mesafeli" yaklaşıyor.(BBC Türkçe)