Central Park'ta iki ceset bulundu

ABD'nin New York kentinde turistlerin en fazla ziyaret ettiği bölgelerden Central Park'taki su rezervuarı ve Kuğu Gölü'nde bir gün arayla iki ceset bulundu.

Parkta salı günü eski başkanlardan John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy Onassis'in adını taşıyan su rezervuarında bir erkek cesedinden sonra çarşamba günü de parkın Plaza Otel yakınındaki Kuğu Gölü'nden yine bir erkek cesedi çıkarıldı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Baş Dedektifi Robert Boyce, yaptığı açıklamada, Central Park'ın batısında 90. Sokak yakınındaki su rezervuarında bulunan cesedin 20'li veya 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu kaydetti.

Cesetlerin adli tıpta incelendiğini belirten Boyce, herhangi bir suç unsuru olup olmadığının soruşturulduğunu ve müfettişlerin ölenlerin kimliklerinin tespiti için başlattıkları çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Parkta, yaklaşık 12 metre derinliğindeki su rezervuarı 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde demir parmaklıklarla çevrilerek muhafaza ediliyor. New York Park İdaresinin açıklamasında, su rezervuarının etrafının, eski First Lady Onassis, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve sanatçı Madonna gibi ünlülerin koşu yolu olduğu belirtildi.