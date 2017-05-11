Uygur Özerk Bölgesi'nde : 4 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 08:48
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem: 4 ölü

Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

'in Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğündeki nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi'nde yerel saatle 05.58'de meydana gelen depremin, 8 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Büyüklüğü 5,5 olarak tespit edilen depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem: 4 ölü
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