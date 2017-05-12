Avustralya Afganistan'daki askerlerinin sayısını artırabilir

Turnbull, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den Afganistan'a daha fazla askeri birlik göndermeleri yönünde gelen taleplere ilişkin değerlendirme yaptı.

Geçen ay Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerine sürpriz ziyaret gerçekleştiren Turnbull, ABD'nin talebinin, başkent Kabil'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir görüşmelerinde gündeme geldiğini belirtti.

Takviye asker gönderilmesi fikrine "açık" olduklarını ifade eden Turnbull, "Bizlerin ve müttefiklerimizin Afganistan'daki çabası çok önemli. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ek kaynak talebinde bulunuldu. Buna açığız." diye konuştu.

Avustralya'nın halihazırda Afgan askerlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Afganistan topraklarında yaklaşık 300 askeri bulunuyor.