Elysee’nin kadınları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kaldığı Fransa
'da, Elysee Sarayı'
nın
yeni sahipleri Emmanuel Macron
ve
kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux Macron
oldu. Brigitte, sarayın
eski sahipleri ile birlikte Fransa'da
gündemin ilk sırasına çıktı. Elysee Sarayı'
na geldikten sonra sonra eşinden
boşanan sonra da eski şarkıcı yeni manken Carla Bruni'
yle evlenen Nicolas Sarkozy
ve Elysee Sarayı'
nda birlikte yaşadığı
sevgilisi Valerie Trierweiler'i oyuncu Julie
Gayet'le aldatan François Hollande'
ın
ardından Emmanuel Macron'
un eşi yani
yeni First Lady'nin Fransız medyasında
haber olmadığı gazete yok gibi. Fransız
medyasına göre, tartışmasız en güzeli
Sarkozy'nin eşi Carla Bruni...
Sarayın
daha çok ön plana çıkmasını sağlayan
Carla'dan sonra saraya yerleşen Valerie Trierweiler
güzellik konusunda ikinci
sırada gösterildi. Brigitte Trogneux
Macron, 64 yaşında olması nedeniyle
listede son sırada yer aldı. Kendisinden
25 yaş büyük olan eşini eleştirenlere
tepki gösteren Macron, "Eşimden 20 yaş büyük olsaydım hiç kimse bir an bile uygunsuz bir eş olabileceğimi düşünmezdi. Brigitte benden 20 yaş büyük diye pek çok insan 'Bu ilişki kabul edilebilir değil, imkansız' diyor"
dedi.