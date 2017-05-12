, yle bağlantıları nedeniyle üç Türk'ü iade etti

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 11:33
Malezya, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantıları nedeniyle üç Türk'ü iade etti

polisi, ve "" ile bağlantılı üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle makamlarınca tutuklanmışlardı.

Ancak Malezya yetkilileri o tarihte, sanıkların Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesinden söz etmemişlerdi.

İADE EDİLDİLER

Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların "" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi. Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.

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Malezya, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantıları nedeniyle üç Türk'ü iade etti
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