Malezya, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantıları nedeniyle üç Türk'ü iade etti

Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklanmışlardı.

Ancak Malezya yetkilileri o tarihte, sanıkların Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesinden söz etmemişlerdi.

İADE EDİLDİLER



Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi. Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.