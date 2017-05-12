Türkiye, üst düzey ini 'ya iade ediyor iddiası

Giriş Tarihi: 12.5.2017 10:50
Türkiye, üst düzey DEAŞ teröristini Avustralya'ya iade ediyor iddiası

DAEŞ'in propaganda yüzü ve kilit roldeki organizatörü Prakash, geçen yıl Ekim ayında sınırında yakalanmış ve cezaevine konulmuştu. 'nin ölüm listesine de giren üst düzey , halihazırda Gaziantep'teki cezaevinde tutuluyor.

Başbakan Malcolm Turnbull, Melbourne doğumlu Neil Christopher Prakash'ın birkaç ay içerisinde Türkiye'den Avustralya'ya gönderileceğini açıkladı. Seven televizyonuna konuşan Turnbull, Prakash'ı terör örgütü 'ın içindeki en üst düzey Avustralyalı olarak tanımladı.

Başbakan Turnbull, "Birkaç ay içerisinde onu geri almayı dört gözle bekliyoruz. Prakash, DEAŞ'ın kilit organizatörlerinden biri. Aynı zamanda para kaynağı" dedi.

GAZİANTEP'TE CEZAEVİNDE TUTULUYOR

Avustralya'daki birçok saldırıyla bağlantısı bulunan Neil Prakash'in, çok sayıda erkek, kadın ve çocuğu terör saldırısı yapmaya teşvik ettiği biliniyor. Avustralya hükümeti, Prakash'ı hedef alan ekonomik yaptırımları 2015 yılında ilan etmiş ve e para verenlerin 10 yıl hapisle cezalandırılacağını duyurmuştu.

Halihazırda Gaziantep'te cezaevinde bulunan Prakash, terör örgütünün birçok video ve dergisinde görünen bir isimdi. 27 yaşındaki terörist, geçen yıl 24 Ekim'de 'den Türkiye'ye girmek isterken Kilis'te yakalanmıştı. Prakash 'Abu Talha Hındı' ve 'Ebu Halid el Kambodi' gibi kod adlarını kullanıyordu.

'nin ölüm listesinde de kendisine yer bulan teröristin babası Fiji, annesi Kamboçyalı. Prakash, terör örgütüne katılmak için 2013 yılında Suriye'ye gitmişti.(Yeniakit)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, üst düzey DEAŞ teröristini Avustralya'ya iade ediyor iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz