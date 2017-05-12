Türkiye, üst düzey DEAŞ teröristini Avustralya'ya iade ediyor iddiası

Avustralya Başbakan Malcolm Turnbull, Melbourne doğumlu Neil Christopher Prakash'ın birkaç ay içerisinde Türkiye'den Avustralya'ya gönderileceğini açıkladı. Seven televizyonuna konuşan Turnbull, Prakash'ı terör örgütü DEAŞ'ın içindeki en üst düzey Avustralyalı olarak tanımladı.

Başbakan Turnbull, "Birkaç ay içerisinde onu geri almayı dört gözle bekliyoruz. Prakash, DEAŞ'ın kilit organizatörlerinden biri. Aynı zamanda para kaynağı" dedi.

GAZİANTEP'TE CEZAEVİNDE TUTULUYOR



Avustralya'daki birçok saldırıyla bağlantısı bulunan Neil Prakash'in, çok sayıda erkek, kadın ve çocuğu terör saldırısı yapmaya teşvik ettiği biliniyor. Avustralya hükümeti, Prakash'ı hedef alan ekonomik yaptırımları 2015 yılında ilan etmiş ve teröriste para verenlerin 10 yıl hapisle cezalandırılacağını duyurmuştu.

Halihazırda Gaziantep'te cezaevinde bulunan Prakash, terör örgütünün birçok video ve dergisinde görünen bir isimdi. 27 yaşındaki terörist, geçen yıl 24 Ekim'de Suriye'den Türkiye'ye girmek isterken Kilis'te yakalanmıştı. Prakash 'Abu Talha Hındı' ve 'Ebu Halid el Kambodi' gibi kod adlarını kullanıyordu.

ABD'nin ölüm listesinde de kendisine yer bulan teröristin babası Fiji, annesi Kamboçyalı. Prakash, terör örgütüne katılmak için 2013 yılında Suriye'ye gitmişti.(Yeniakit)