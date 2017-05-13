Güvenli bölgede düğmeye basıldı

Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle Suriye
'de altı yıldır devam eden iç savaşı sonlandırma çabaları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, bu üç ülkenin tekrar bir araya geleceğini ve Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge
ler konusunda önemli kararlar alacağını söyledi. Arktik Konseyi için gittiği Alaska'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'dan uzmanlar 10-12 gün sonra bir araya gelecek ve güvenli bölgeler, çevrelerindeki güvenlik şeritleri ile gözlem ve denetim noktalarının işleyişi hakkındaki parametreleri ele alacak" dedi. Lavrov, söz konusu bölgeler için tüm gözlemcilerle birlikte Şam hükümetinin de onayının alınması gerektiğini kaydetti.
GÖZLEMCİ KİM OLACAK?
"Anlaşma çerçevesinde güvenli bölgeler için üçüncü ülkelerin gözlemci olarak davet edilmesi gerekiyor. Olası katılımcılarla bu yönde görüşmeler gerçekleştiriyoruz" diyen Lavrov, ABD'nin gözlemci olmasına dair herhangi bir temasta bulunulmadığını söyledi. Moskova-Ankara hattındaki diplomatik temasların ardından, Rusya, Türkiye, İran ve savaşın taraflarının da bulunduğu bir heyet, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvede "İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus vilayetinin belli bölümleri, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve Deraa ile Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması" kararı almıştı.
HİZBULLAH İŞGALİ SÜRÜYOR
İran destekli Hizbullah
örgütü, Lübnan- Suriye sınırından çekilmeye başladığını ilan etse de Suriye içinde Beşar Esad
rejimini korumak için en az 10 bin silahlı militan bulunduruyor. Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneyta ve Dera illerinde Hizbullah militanları bulunuyor. Yabancı militanlar, ülkenin kuzeybatısında, Lazkiye kırsalında, Halep'te ve Hama'nın kuzeyinde muhaliflerle çatışıyor.