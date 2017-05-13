İsyancı askerler törenle özür diledi

Fildişi Sahili
'nde zam ve daha iyi lojman talebiyle Ocak ayında isyan eden 8 bin 400 asker, Devlet Başkanı Alassane Ouattara'dan gerçekleştirilen resmi törende özür diledi. Başkanlık sarayında, basının bilgisi olmadan gerçekleştirilen törenin görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı. Görüntülerde isyan eden askerlerin sözcüsü olarak konuşan Sergeant Fofana'nın Devlet Başkanı'ndan özür dilediği ve askerlerin finansal taleplerinden vazgeçtiklerini aktardığı görülüyor. Devlet Başkanı Quattara'nın ise özüre karşılık olarak askerlerin sözlerinde samimi olduğuna ve artık örnek askerler olacaklarına inandığını söyledi.