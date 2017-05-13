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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 21:55 Güncelleme Tarihi: 13.5.2017 02:07
Rusya'dan ABD'ye uyarı!

, 'de istihbarat çalışmaları yürütüldüğü gerekçesiyle kapatılan Rus diplomatik temsilcilik binalarının geri verilmemesi halinde gereken tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, 'nin istihbarat çalışmaları yürütüldüğü gerekçesiyle kapattığı temsilcilik binalarının geri verilmemesi halinde ABD'yi uyararak, gereken tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Uşakov, "ABD yönetiminin kabul edilemez eylemlerinin ardından hem Putin hem de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomasinin en önemli ilkesi olan 'karşılıklılık' olduğunu hatırlatarak, gerekli tedbirler gelebileceğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ayrıca ABD'li yetkililerden somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.

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Rusya'dan ABD'ye uyarı!
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