Trump Çin ile anlaşmayı böyle duyurdu: Bu gerçek haber!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'de üretilen bazı ürünlerin kendi ülkesinde satılması için iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'nin sığır eti ve diğer önemli ürünlerinin Çin'de tekrar satılmasına izin verilmesini kabul etti. Bu gerçek haber." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da, dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için 10 ayrı kalemde önemli adımlar atıldığı belirtmiş, ABD'nin sığır eti ürünleri için Çin'de en az 2,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu kaydetmişti.

Seçim kampanyası sırasında ABD'nin Çin'le olan ticaret açığının kapanması gerektiğini vurgulayan Trump, nisan ayı başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ABD'nin Florida eyaletinde ağırlamış ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle ilgili somut adımlar atıldığını söylemişti.

ABD'nin geçen yıl toplam ticaret açığı 2012'den beri en yüksek seviyeye tırmanarak 502,3 milyar dolar olmuştu. ABD'nin Çin'le olan ticaret açığı ise bu miktarın yüzde 69'unu (347 milyar dolar) oluşturuyor.