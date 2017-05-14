Batan Costa Concordia'nın kaptanına 16 yıl hapis

Schettino, ilk olarak 2015'te gemi batırmak, kasıtsız adam öldürmek ve batmakta olan gemiyi yolculardan önce terk etmek suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Schettino karara itiraz etse de geçen yıl İstinaf Mahkemesi cezayı onaylanmıştı. İtalyan yargı sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay da dün Schettino'nun mahkumiyetini onayladı.

Yargıtay Schettino'yu, kasıtsız adam öldürmekten 10 yıl, gemi batırmaktan 5 yıl ve gemiyi terk etmekten 1 yıl olmak üzere 16 yıl hapse mahkûm etti.

Yargılama sürecinde önce ev hapsine alınan, ardından ev hapsi de kaldırılarak tutuksuz yargılanan Schettino, mahkumiyet kararının kesinleştiğinin açıklanmasının hemen ardından Roma'daki Rebibbia cezaevine giderek teslim oldu.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



4,252 kişi taşıyan Costa Concordia gemisi, 13 Ocak 2012'de Giglio adası açıklarında kayalıklara çarparak yan yatmış, olayda 32 kişi hayatını kaybetti.

Kaptan Schettino'nun, "gösteriş" amacıyla adaya fazla yaklaşarak geminin kayalıklara çarpmasına neden olduğu iddia ediliyordu. Kaptan ayrıca, hemen alarm vermemekle ve yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağlamamakla da suçlanıyordu.



KAPTAN KORKAK OLARAK ADLANDIRILDI



Schettino'nun gemi henüz boşaltılmamışken bir can kurtaran botuna binerek kaçtığı da ortaya çıkmıştı. Schettino ile Sahil Güvenlik arasında bu sırada yapılan görüşmenin kayıtları basına sızdı.

Kayıtlarda, Sahil Güvenlik komutanının Schettino'ya küfürlü bir ifade de kullanarak "Hemen gemiye dön. Bu bir emirdir" dediği, Schettino'nunsa bu emre direndiği duyuluyordu. Schettino bu yüzden "Kaptan Korkak" olarak anılıyordu.

Kaptan Schettino ise kendisinin günah keçisi haline getirildiğini, kazada ve ölümlerde organizasyon ve iletişim sorunlarının da etkili olduğunu iddia etti.





Schettino, aslında yaptığı manevralarla binlerce kişinin hayatını kurtardığını da öne sürüyordu.

Schettino'nun avukatları Yargıtay'ın dünkü kararının ardından itiraz için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşündüklerini açıkladı.(BBC Türkçe)