Türklerin partisine müdahale

Almanya, Türk asıllı Alman vatandaşların kurduğu Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokrat/ADD) Partisi'nin faaliyetlerini durdurmak için uğraşıyor. Partinin kuruluşundan bu yana 4'üncü kez banka hesabının kapatılması ve bunun Kuzey Ren Vestfalya'da bugün yapılacak eyalet seçimlerinden önce olması ise tepki çekti. ADD Genel Sekreteri Halil Ertem, seçim kampanyası yürütmekte zorluk çektiklerini ve siyasi engellerle karşılaşmalarına rağmen seçime girmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Almanya'da bulunan Türk bankaları da dâhil tüm bankaların kendilerine hesap açmadığını ve 4'üncü kez banka hesabının sebep gösterilmeden fesih edildiğini ve partiye destek olmaya çalışan bazı banka çalışanlarının da işten çıkarıldığını söyleyen Halil Ertem, "faturaları kendi cebimizden ödüyoruz. Aidatları ödemede sıkıntı yaşıyoruz. Yardım ve destek alamıyoruz. Kapı kapı dolaşıp para toplamak zorunda kalıyoruz" dedi. Banka hesabı olmadığından dolayı seçim kampanyası yapmakta zorluk çeken ADD'nin sesini gençlerin ve kadınların şehir içinde kendi çabalarıyla kurdukları stantlar ile duyurmaya çalıştığını belirten Ertem, parti faaliyetlerini genelde sosyal medya üzerinden yürüttüklerini ifade etti.



LOGOYA DA YASAK GELDİ

Geçtiğimiz aylarda aşırı sağ popülist parti olan AfD (Almanya İçin Alternatif Partisi) tarafından partinin kısaltılması olan 'ADD' logosuna dava açarak mahkeme tarafından bu logoya yasak getirildiğini üzüntüyle söyleyen Ertem, parti üyelerinin yüzde 80'i Alman vatandaşı olduğunu dikkat çekti ve "Alman medyası, olumlu veya olumsuz bizim hakkımızda hiçbir haber yapmıyor" ifadelerini kullandı. Partinin imkânlarının kısıtlı olmasına rağmen Kuzey Ren Vestfalya'da bugün yapılacak eyalet seçimlerine katılıp güçlerini görmek istediğini söyleyen Ertem, seçimleri kazansalar da kaybetseler de "Bu yoldan vazgeçecek değiliz" dedi.