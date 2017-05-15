Yemen’de 22 Husi ı öldürüldü

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 17:13
Yemen’de 22 Husi militanı öldürüldü

liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Taiz şehrinde düzenlediği baskınlar sonucu 22 Husi ı öldürüldü, 35 militan ise yaralandı.

liderliğindeki koalisyon güçleri, Taiz ilinin Mavza ilçesinde bulunan ve Salih yanlılarının kontrolündeki Halid kışlasına operasyon düzenledi. Askeri kaynaklar, Halid kışlasına ve kışlanın doğusunda bulunan Hodeida hattına 5 baskın düzenlendiğini, baskın sonucu 5 ın öldürüldüğünü, 7'sinin yaralandığını ve 1 askeri aracın ise yok edildiğini açıkladı. Açıklamada, Dar ve Jabal Sultan bölgelerinde 10 baskın yapıldığı 11 militanın öldürüldüğü 19'unun yaralandığı ve 4 aracın tahrip edildiği belirtildi. Ayrıca, Mavza İl Müdürlüğü Merkezine 3 baskın ve El Barh bölgesine ise 2 baskın düzenlendiği, baskınlar sonucu 6 militanın öldüğü ve 9'unun yaralandığı öğrenildi.
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Yemen’de 22 Husi militanı öldürüldü
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