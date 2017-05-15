Yemen’de 22 Husi militanı öldürüldü

Suudi Arabistan
liderliğindeki koalisyon güçleri, Taiz ilinin Mavza ilçesinde bulunan Husiler
ve Salih yanlılarının kontrolündeki Halid kışlasına operasyon düzenledi. Askeri kaynaklar, Halid kışlasına ve kışlanın doğusunda bulunan Hodeida hattına 5 baskın düzenlendiğini, baskın sonucu 5 militan
ın öldürüldüğünü, 7'sinin yaralandığını ve 1 askeri aracın ise yok edildiğini açıkladı. Açıklamada, Dar ve Jabal Sultan bölgelerinde 10 baskın yapıldığı 11 militanın öldürüldüğü 19'unun yaralandığı ve 4 aracın tahrip edildiği belirtildi. Ayrıca, Mavza İl Müdürlüğü Merkezine 3 baskın ve El Barh bölgesine ise 2 baskın düzenlendiği, baskınlar sonucu 6 militanın öldüğü ve 9'unun yaralandığı öğrenildi.