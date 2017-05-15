Yunanistan’da denizciler grev yapacak

Yunanistan Denizciler Federasyonundan (PNO) yapılan açıklamada, yarın saat 00.01'de başlayacak grev kapsamında tüm gemilerin 24 saat limanlarda bağlı kalacağı belirtildi.

Grev nedeniyle ana karayla adalar arasındaki gemi bağlantısı kesilecek.

Açıklamada, Yunanistan hükümetinin kreditörleriyle yaptığı, ek kemer sıkma önlemlerine ilişkin ön anlaşmanın geri alınması ve denizcilik sektöründeki işsizliğin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Yunan hükümeti, kurtarma paketi çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bırakılması için 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürecek ek kemer sıkma önlemleri almayı kabul etmişti.