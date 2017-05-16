'nun ünlü tablosu rekor fiyata satıldı

Giriş Tarihi: 16.5.2017 11:05
Picasso'nun ünlü tablosu rekor fiyata satıldı

İspanyol sanatçı Pablo 'nun en ünlü portrelerinden 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', New York'taki açık artırmada 45 milyon dolara satıldı.

bu eserinde hayatının bir dönemindeki sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.

Dünya Savaşı sırasında tabloya ler el koymuş ancak Direniş Hareketi savaşçıları tabloyu Nazilerin elinden kurtarmıştı.

1939'DA ÇİZMİŞTİ

2015 yılında Picasso'nun 'li Kadınlar' adlı eseri Christie's müzayedesinde 179 milyon dolarlık rekor bir rakama satılmıştı. Altı yıl önce 26 milyon dolara satılan 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', ABD'li bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

Dora Maar ve Picasso dokuz yıl boyunca yoğun bir ilişki yaşamıştı. Picasso tabloyu 1939'da çizmişti.

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Picasso'nun ünlü tablosu rekor fiyata satıldı
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