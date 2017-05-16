Somali'de bombalı saldırı!

Somali'nin Bay bölgesindeki Qasahdhere kentinin yetkilisi Isak Abdi Muhammed, ülkenin güneyindeki Qasahdhere şehrindeki bir restorana yerleştirilen bombanın patlaması sonucu beş Somali askeri ile iki bölge komiserinin yaralandığını söyledi.

Saldırının yerel yetkilileri hedef aldığına dikkati çeken Muhammed, olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Muhammed, yaralıların Baydova kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını ve askerlerin durumunun ağır olduğu ifade etti.

Başkent Mogadişu'nun 346 kilometre güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eş Şebab'ın geçen hafta Mogadişu'daki bir restorana bombalı araçla düzenlediği saldırıda, aralarında Somali ordusundan bir komutanın da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Somali hükümetinin 2012 yılında terörist gruptan geri aldığı bölgede bulunan Qasahdhere, o tarihten bu yana Eş Şebab örgütü tarafından kuşatma altında tutuluyor.