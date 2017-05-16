Türkiye düşmanları seçimde dibe vurdu

Almanya
'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) Pazar günü gerçekleştirilen seçimde Türkiye düşmanlığı yapan partilere seçmenden büyük tokat geldi. Türkiye'nin seçimine müdahale edip 'hayır' oyu kullanılması için çırpınan, parti tabelalarına bile 'hayır' yazan Yeşiller Partisi, eyalette 2012 seçimlerinde aldığı yüzde 11,3'lük oyu 6,4'e düşürdü.
ÖZDEMİR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Türkiye düşmanlığında başı çeken Yeşillerin Eşbaşkanı Cem Özdemir, seçim sonuçları açıklanınca neye uğradığını şaşırdı, 'Bu seçim yerel seçim' diyerek kendini avuttu. Aynı durumu PKK'nın sözcüsü konumuna geçen Sol Parti de yaşadı. Özlem Alev Demirel'i başbakan adayı olarak gösteren Sol Parti, seçim sonuçları açıklanınca yüzde 5 barajını aştığına çok sevindi ama ilerleyen saatlerde oylar yüzde 4,9'da kalınca parlamentoya giremedi. Seçimde en büyük darbeyi, ajan terörist Deniz Yücel'i sahiplenen Sosyal Demokratlar (SPD) aldı. Yeşiller Partisi ile iktidarı paylaşan SPD, anketlerde Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile başa baş oy oranı yakaladı gibi görünüyordu ancak sandıklar açılınca 7,9 puan oy kaybettiğini gördü. SPD'ye sandıktan yüzde 31,2 oranında oy çıkınca SPD'nin Eyalet Başbakanı, yeniden adayı, Teşkilat Başkanı ve SPD Genel Başkan Yardımcısı olan Hannelore Kraft, sonuçlar açıklandıktan 20 dakika sonra tüm görevlerinden istifa etti.
SCHULZ YİNE YENİLDİ
Hain Can Dündar'a sahip çıkan, Selahattin Demirtaş ile Avrupa Parlamentosu'nda poz veren AP Eski Başkanı SPD'nin yeni Genel Başkanı Martin Schulz, seçim sonuçlarından sonra nakavt edilmiş boksöre döndü. Genel Başkan olduktan sonraki anketlerde SPD'ni oylarını adeta uçuran Schulz, bu yıl SPD'ye Şansölye Merkel'in partisi (CDU) karşısında üçüncü yenilgisini tattırdı.
SERAP GÜLER MECLİS DIŞI KALDI
NRW Eyalet Meclisi'ne dört Türk kökenli politikacı girmeyi başardı. Yeşiller Partisi'nden Berivan Aymaz, SPD'den ise Volkan Baran, Serdar Yüksel, İbrahim Yetim meclise giren isimler oldu. Baran, eski bir maden işçisi olması ile dikkat çekti. Seçimin kaybedeni son dönemde Türkiye aleyhine her açıklamanın altında adı bulunmaya başlayan CDU'lu Serap Güler oldu. Bartınlı Güler, meclis dışı kaldı.
TÜRK DOSTU KAZANDI
ARD televizyonunda katıldığı programda Türkiye'ye olan kinini kusan PKK sempatizanı Sevim Dağdelen'e tokat gibi cevap veren CDU'lu Armin Laschet, seçimin kazananı oldu. Dağdelen'e "İnandırıcı olmak istiyorsan, önce PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyeceksin" diyen, Uyum Bakanlığı yaptığı dönemde Türk Armin olarak anılan Laschet, CDU'nun oylarını yüzde 6,7 artırarak iktidarı devraldı.