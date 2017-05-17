Almanya'da skandal ırkçılık

Türklerin yoğun yaşadığı Mannheim'da bir fast food zincirinde Almanları zengin semte, Türkleri ise yoksul semte yönlendiren ilan tartışma yarattı. Büch ise, "Bizim 25 yıldır farklı uluslardan çalışanlarımız oldu ve hiçbir gün ırkçılık suçlamalarına maruz kalmadık. Şu an böyle bir zan altında kalmak çok üzücü" dedi. McDonald's uluslararası merkezinden yapılan açıklamada ise bir yanlış anlaşılma olduğu ifade edilirken, "Şube işletmecisinin hızla ilanları kaldırmasını takdirle karşılıyoruz" denildi

Mynet'in geçtiği haber göre, Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mannheim bölgesinde hizmet veren bir McDonald's şubesi büyük bir tartışmanın merkezinde kaldı.

Mannheim yerel basınına göre toplamda 3 lokanta işleten Manfred Büch, sahibi olduğu şubelerden birini kapatma arifesinde diğer restoranlarının reklamını yaptı. Hem Türkçe hem de Almanca olarak lokantanın kapandığını ve müşterilerin diğer şubeleri tercih etmesi gerektiğini ilan eden Büch, Almanca olan ilanda daha nezih bir semtte yer alan lokantanın krokisini verdi.

Fakat Türkçe ilanda potansiyel müşterilerini Mannheim'ın daha varoş bir bölgesine yönlendiren Büch, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da Büch'e sert tepkilerde bulunan bazı kullanıcılar, bu afiş krizini Nazi rejimine benzetti. Bir başka kullanıcı ise fast food zincirini ırkçılık yapmakla suçlarken, "Demek ki Türkler varoş mahallelerde yaşıyor, Almanlar ise nezih semtlerde yaşıyor"