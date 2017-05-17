lılar kaza kurşunlarına hedef oluyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 11:25
Brezilyalılar kaza kurşunlarına hedef oluyor

'nın kentinde, her iki günde bir kişinin yla vurulduğu bildirildi.

Folha de S. Paulo gazetesinde yer alan habere göre, 'da yılbaşından 10 Mayıs'a kadar her iki günde bir kişi yla hayatını kaybetti veya yaralandı.

Kaza kurşunuyla vurulan 66 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kurşunların hedefi olan kişilerin neredeyse hepsinin gecekondu mahallelerinde veya düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde yaşadığı aktarıldı.

Rio de Janeiro'da suç leri arasında ay başında yaşanan çatışmalar cadde ve otoyolların kapanmasına neden olmuş, 9 otobüs ve 2 kamyonun yakılıp yağmalanmasıyla sonuçlanmıştı.

Adalet Bakanı Osmar Serraglio, olayların ardından 4 Mayıs'ta kentte güvenliğin artırılması için lı kuvvetler ve federal otoban polisinden takviye güç gönderileceğini açıklamıştı.

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Brezilyalılar kaza kurşunlarına hedef oluyor
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