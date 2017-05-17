Canlı gömülen bebeği kurtardı

Çin'de kahraman köpek ailesi tarafından canlı canlı toprağa gömülen bir bebeği kurtardı. Olay, köpeğin sahibi Yang Jiali'nin evde bulamadığı köpeğini ormanda aramasıyla ortaya çıktı. Jiali, köpeğini bir yeri kazarken buldu ve yaklaştığında gözlerine inanamadı. Toprağın altında bebeği gören Jiali, soluğu hemen Jiangjin Central Hastanesi'nde aldı. Yapılan ilk müdahalede bebeğin, kalp ritminin yavaşladığı ve vücut ısısının düştüğü ancak zamanla iyileşeceği belirlendi. Ailesinin, öldüğünü sandıkları için bebeği gömdükleri düşünülüyor.