Putin: Trump Rusya'ya sır vermedi, bunu kanıtlayabilirim

İtalya Başbakanı Paolo Gentilioni ile Sochi kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin, Lavrov'un da bu gibi var olmayan sırları kendisine iletmediğini belirtti.

Putin, Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov'un Trump'la yaptığı konuşmanın zaptını kendilerine iletebileceğini de ekledi.

Amerikalı iki yetkili, Trump'ın DEAŞ örgütünün tasarladığı bir operasyon hakkında çok yüksek gizlilik derecesi taşıyan bazı bilgileri Lavrov'la paylaştığını dün iddia etmişlerdi.

RUSYA, TRUMP'IN ÇOK GİZLİ BİLGİLERİ LAVROV İLE PAYLAŞTIĞI İDDİASINI YALANLADI