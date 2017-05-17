: Rusya'ya sır vermedi, bunu kanıtlayabilirim

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 15:33
Putin: Trump Rusya'ya sır vermedi, bunu kanıtlayabilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , ABD Başkanı Donald 'ın geçen hafta Washington'da görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergei 'a sır niteliğinde istihbarat bilgileri vermediğini ve bunu kanıtlayabileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentilioni ile Sochi kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan , 'un da bu gibi var olmayan sırları kendisine iletmediğini belirtti.

Putin, Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov'un 'la yaptığı konuşmanın zaptını kendilerine iletebileceğini de ekledi.

Amerikalı iki yetkili, Trump'ın örgütünün tasarladığı bir operasyon hakkında çok yüksek gizlilik derecesi taşıyan bazı bilgileri Lavrov'la paylaştığını dün iddia etmişlerdi.

RUSYA, TRUMP'IN ÇOK GİZLİ BİLGİLERİ LAVROV İLE PAYLAŞTIĞI İDDİASINI YALANLADI

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Putin: Trump Rusya'ya sır vermedi, bunu kanıtlayabilirim
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