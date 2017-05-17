Sincar’da kirli terör ittifakı

Irak'ta Musul'un Sincar
ilçesinde terör örgütü PKK saflarında yaklaşık iki buçuk yıl kalan Ezidi militan, örgütün DEAŞ militanlarıyla gizli görüşmeler gerçekleştirip ortak hareket ettiklerini belirtti. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen ve Sincar ilçesinde tanınan bir aileden gelen Ezidi militan, Anadolu Ajansı'na gizli anlaşma hakkında bilgiler verdi. Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasından sonra, meydana gelen güvenlik boşluğundan dolayı PKK'nın tuzağına düştüklerini belirten Ezidi militan, örgütün askeri kamplarında iki yıl 4 ay boyunca aktif görev yaptığını itiraf etti. Sincar'da PKK saflarında kaldığı süre boyunca örgütün gerçek yüzünü diğer Ezidiler gibi yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyen eski PKK militanı, örgütün Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş imajı verdiğini söyledi. PKK'nın Sincar'da DEAŞ ile gizli bir şekilde anlaştığı gerçeğini ortaya çıkaran Ezidi militan, "PKK, Şengal (Sincar) ilçe sınırlarında bazı bölgeleri ele geçirmek için DEAŞ ile anlaştığını fark ettim. PKK, Ezidi Kürtleri tatmin etmek için, DEAŞ'ın bazı bölgelerden anlaşmalı bir şekilde geri çekilmesini istedi. Bu şekilde DEAŞ ile savaşıyor imajı vermeye çalıştı" dedi.
İRAN İLE SIKI BAĞ
PKK ile DEAŞ arasında yapılan çok gizli görüşmeleri takip etmesi sonucu fark ettiğini aktaran Ezidi militan, "DEAŞ militanları birkaç defa PKK'lıların kıyafetiyle Şengal'deki askeri kamplarımıza geldi" bilgisini verdi. Sincar'daki PKK militanları ve İran'ın askeri komutanları arasında çok güçlü ilişkilerinin olduğunu da itiraf eden Ezidi militan bu konuda şunları söyledi: "PKK sürekli bir şekilde İran ile olan ilişkilerini gizli tutmaya çalışıyordu. İranlı askeri yetkililer, Şengal'i ziyaret ederken, Ezidileri askeri kamplardan uzak tutmaya çalışıyordu. Sadece PKK'nın üst düzey yöneticileri İranlı askeri yetkililerle görüşüyordu."