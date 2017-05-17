Somali'de bombalı saldırı!

Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, patlamanın başkent Mogadişu'da bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracın imhası sırasında meydana geldiğini ve bomba imha çalışması yapan 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesindeki silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik uluslararası topluma çağrıda bulunarak Somali ordusunun terörle mücadelede daha geniş kapsamlı silahlara ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.