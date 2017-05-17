'de !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 19:35
Somali'de bombalı saldırı!

'de bomba yüklü bir aracın imhası sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, patlamanın başkent Mogadişu'da bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracın imhası sırasında meydana geldiğini ve bomba imha çalışması yapan 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesindeki silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik uluslararası topluma çağrıda bulunarak Somali ordusunun terörle mücadelede daha geniş kapsamlı silahlara ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Somali'de bombalı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz