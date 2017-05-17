Washington'da terör örgütü / yandaşlarından izinsiz gösteri

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 11:18
Washington'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarından izinsiz gösteri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü / yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yaptı.

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü elebaşı ullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başladı.

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili n polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması ve / yanlılarının gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler PYD/PKK yanlılarına müdahale etti.

Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı.

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Washington'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarından izinsiz gösteri
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