Washington'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarından izinsiz gösteri

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başladı.

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması ve PYD/PKK yanlılarının gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerildi. Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler PYD/PKK yanlılarına müdahale etti.

Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı.