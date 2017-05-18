105 yaşında lise diplomasına kavuştu

Twilight Wish Vakfı, kaldığı huzurevinin liseyi tamamlama hayalini iletmesi üzerine 105 yaşındaki Theresia Brandl'ye fahri lise diploması verilmesini sağladı.

Brandl'ın yıllar önce annesinin hastalığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı Sto-Rox Lisesi'nce hazırlanan diploma, yaşlı kadının torunları, torunlarının çocukları ve torunlarının torunlarının katıldığı bir törenle huzurevinde kendisine takdim edildi.

Brandl, tören sırasında cübbe giydi ve kep taktı.

Twilight Wish Vakfı, 65 yaşın üstündeki kişilerin son isteklerini yerine getirmek için çalışan bir kuruluş.