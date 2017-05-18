ABD'den BM'ye Venezuela'daki krize müdahale çağrısı!

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, BM Güvenlik Konseyindeki kapalı oturum öncesi yaptığı açıklamada, Venezuela'da insani krizin eşiğine gelindiği uyarısında bulundu.

Barışçıl göstericilerin hükümet güçlerince öldürüldüğünü ve tutuklandığını, hastanelere tıbbi ihtiyaçların sağlanamadığını ve insanların yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Haley, BMGK'ya, Venezuela'daki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Haley, "Venezuela halkının ve bölgenin güvenliği için Maduro'nun bu şiddet ve baskıya son vermesi ve demokrasinin tesisi için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 42 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, birçok kişi gözaltına alındı.

Muhalefet, ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise protestolara katılan aşırı sağcı radikallerin suç çeteleriyle iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunuyor.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Anayasa Mahkemesinin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Mahkeme kararını ülkeyi diktatörlüğe götürme yönünde yeni bir adım olarak niteleyen protestocular, hükümetin istifası ve seçime gidilmesi talebiyle sokağa dökülmüştü. Maduro, mahkemenin kararını geri çekmesine rağmen devam eden protestolar karşısında 1 Mayıs'ta Anayasa'yı yeniden yazacak özel bir meclis toplanması için girişim başlatmış, bu adım protestoların daha da artmasına yol açmıştı.