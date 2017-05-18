Çin'de istihbaratın yetkileri genişletiliyor

Çin Ulusal Halk Kongresinin, internet sitesinden yayımladığı Ulusal İstihbarat Kanunu'nun taslağına göre, ülkedeki istihbarat kurumları, erişimi sınırlı alanlara girebilecek, yurt içi ve dışında istihbarat faaliyetleri yürütebilecek.

İstihbarat görevlileri, yabancı kişi ya da kurumları soruştururken şüphelileri izleyebilecek, mülklerine baskın düzenleyebilecek, araç ve cihazlara el koyabilecek.

Taslağa göre, devlet gücü, egemenlik, bağımsızlık ve bütünlük gibi ulusal çıkarlara zarar verenlere karşı ulusal istihbarattan sorumlu kişi veya kurumlar, yurt içinde ve dışında çalışma yapabilecek.

İstihbarat çalışmalarının, ulusal çıkarların korunması ile güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilen taslakta, yeni kanunla istihbarat kurumlarına kendi yetkilerini kötüye kullanmama uyarısında da bulunuldu.

ENGELLEYENLERE 15 GÜN İDARİ GÖZALTI

İstihbarat kurumlarının merkezileştirilmesini öngören yeni taslağın yasalaşmasıyla istihbarat çalışmalarını önleyen veya devlet sırlarını sızdıranlara 15 gün idari gözaltı uygulanabilecek, kanunen sınırlanmış alanlara girilebilecek ve teknolojik takip gibi önlemler alınabilecek.

İstihbarat kurumları ve çalışanlarına, diğer kişi ve kurumlarla iş birliği yapma imkanı da verilen yeni taslakta, ulusal güvenliğin sağlanmasına yardım edenler için farklı yerlerde barınma imkanı verilecek.

Güvenlik ve istihbarat çalışmalarını sıkılaştıran Pekin yönetimi, geçen ay başkentte, casus olduğundan şüphelenilen yabancıların ihbar edilmesine ilişkin düzenleme çıkartmıştı. Söz konusu yabancıları ihbar eden kişiye verdiği bilginin değerine göre 100 bin yüen (54 bin lira) ila 500 bin yüen (270 bin lira) ödül verileceği açıklanmıştı.

Çin, şubat ayında 14-70 yaş arasındaki tüm yabancılardan ülkeye girişleri sırasında parmak izi alınacağını duyurmuştu.