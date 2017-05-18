fotoğrafı için canlı canlı yanıyordu

Giriş Tarihi: 18.5.2017 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 16:06
Düğün fotoğrafı için canlı canlı yanıyordu

fotoğrafı çekmek için başvurulan yöntemler gittikçe tuhaf bir hal alıyor. Öyle ki Çin’de bir düğün fotoğrafları için gelinliğinin ateşe verilmesine izin verdi. Üstelik üzerindeyken… Gelin az kalsın canından oluyordu.

Göl kenarında gayet sakin bir şekilde poz veren in birden gelinliğini ucu ateşe veriliyor. İlk başta anlamsız gelen eylemin amacı görüntünün ilerleyen kısmında anlaşılıyor.



Fotoğrafçı farklı bir karesi için gelinliği eteklerinden ateşe veriyor. Ancak olayın ne kadar riskli olduğunu düşünemiyor. birden yanmaya başlıyor.

Gittikçe gelini saran alevlere karşı elinde yangın söndürme tüpüyle bir kadın geliyor ve gelinin üzerine tüpü boca ediyor. Ancak alevler öyle hızlıca yayılıyor ki yangın söndürme tipi olmasa yüksek ihtimal gelin yanacaktı.(Milliyet)

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Düğün fotoğrafı için canlı canlı yanıyordu
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