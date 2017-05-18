Düğün fotoğrafı için canlı canlı yanıyordu

Göl kenarında gayet sakin bir şekilde poz veren gelinin birden gelinliğini ucu ateşe veriliyor. İlk başta anlamsız gelen eylemin amacı görüntünün ilerleyen kısmında anlaşılıyor.





Fotoğrafçı farklı bir düğün karesi için gelinliği eteklerinden ateşe veriyor. Ancak olayın ne kadar riskli olduğunu düşünemiyor. Gelinlik birden yanmaya başlıyor.

Gittikçe gelini saran alevlere karşı elinde yangın söndürme tüpüyle bir kadın geliyor ve gelinin üzerine tüpü boca ediyor. Ancak alevler öyle hızlıca yayılıyor ki yangın söndürme tipi olmasa yüksek ihtimal gelin yanacaktı.(Milliyet)