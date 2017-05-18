Newsweek dergisinden skandal Erdoğan paylaşımı

Haftalık yayımlanan Amerikan haber dergi
si Newsweek
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRSELİNİ KULLANDILAR
Beyaz bir polis memurunun 15 yaşındaki bir siyahi çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturmayı konu alan haberin sosyal medya paylaşım görselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın görseli kullanıldı.
GÖRSELİ KALDIRMADILAR
Olayın fark edilmesinin ardından sayfanın takipçileri görsele tepki gösterdiler. Fakat gelen tüm tepkilere rağmen dergi, paylaşımı silmedi veya haberin görselini değiştirmedi.