sinden skandal paylaşımı

Giriş Tarihi: 18.5.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 10:19
Newsweek dergisinden skandal Erdoğan paylaşımı

Amerikan haber si 'in cinayet soruşturması haberini sosyal medya hesabında ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın'' görseli ile paylaşması sosyal medyada olay yarattı. Dergi, gelen tüm tepkilere rağmen görseli değiştirmedi.

Haftalık yayımlanan Amerikan haber si sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRSELİNİ KULLANDILAR

Beyaz bir polis memurunun 15 yaşındaki bir siyahi çocuğu öldürmesiyle ilgili soruşturmayı konu alan haberin sosyal medya paylaşım görselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın görseli kullanıldı.



GÖRSELİ KALDIRMADILAR

Olayın fark edilmesinin ardından sayfanın takipçileri görsele tepki gösterdiler. Fakat gelen tüm tepkilere rağmen dergi, paylaşımı silmedi veya haberin görselini değiştirmedi.


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Newsweek dergisinden skandal Erdoğan paylaşımı
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