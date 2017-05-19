, K.Kore'ye bir uçak gemisi daha gönderdi

Giriş Tarihi: 19.5.2017 19:01

, 'dan sonra uçak gemisi de Kore Yarımadası açıklarında tatbikata katılacak. Gelişmeyi, CNN International flaş haber olarak duyurdu.

yönetimi, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren 'ye karşı yeni kozu sahaya sürüyor. Haftalar önce Kore Yarımadası kıyılarına ulaşan uçak gemisinden sonra uçak gemisi de bölgeye gönderiliyor.

, son dakika olarak duyurduğu haberini iki Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdı.

USS Ronald Reagan'ın yola çıkışı, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin hemen ardından geldi. Japonya'daki Yokosuka limanından hareket eden gemiye diğer savaş gemileri eşlik ediyor.

KUZEY KORE ÇILDIRDI, SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Dünyayı ABD ile nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore, son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından başkent 'da kutlama yaptı.

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ABD, K.Kore'ye bir uçak gemisi daha gönderdi
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