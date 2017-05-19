Avrupa siyasetinde çalkantılı yıl: 2017

Avrupa genelinde hem planlanmış hem de erkene alınan seçimler, bazı ülkelerde seçim yapıldığı halde hükümetin kurulamaması ve Balkan ülkelerinde siyasi gerginliğin artması, 2017 yılının Avrupa siyaseti açısından zor bir yıl olacağına işaret ediyor.

Avrupa'da son dönemde İngiltere ve Avusturya erken seçim kararı alırken Hollanda'da seçimin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Macron'u gelecek ay yapılacak milletvekili seçimleri bekliyor. Balkanların 4 ülkesi de ciddi siyasi krizler yaşıyor.

Eylül ayında seçime gidecek Almanya'da Merkel nispeten rahat görünürken, erken seçim kararı alan İngiltere ve Avusturya'dan çıkacak sonuç, AB'nin geleceğini yakından ilgilendirecek.

Balkan ülkelerindeki siyasi gerginlikler ise yer yer şiddete dönüşme eğiliminde. Hırvatistan, Makedonya ve Arnavutluk, krizlerden çıkabilmek için seçim dahil farklı seçenekleri tartışıyor