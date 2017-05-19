Çin'de 381 öğrenci sudan zehirlendi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.5.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 19.5.2017 07:38
Çin'de 381 öğrenci sudan zehirlendi

Çin'de kirli içme suyundan zehirlenen 381 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaleti Fuyü kentinde özel bir okulda kullanılan içme suyunda aşırı derecede zararlı bakteri bulunması nedeniyle öğrenciler rahatsızlandı.

Kusma, ishal ve yüksek ateş belirtisi gösteren öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 125'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Testlerde öğrencilerin içtiği okulun filtreli suyunda yüksek miktarda zararlı bakteri olduğu belirlendi.

10 binden fazla öğrenciye sahip okula içme suyu sağlanan tüm borular kapatıldı.

Yerel yetkililer yüksek miktarda kirlilik içeren suya ilişkin soruşturma başlattı.

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Çin'de 381 öğrenci sudan zehirlendi
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