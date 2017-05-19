En kaslı hayvanlar

İngiliz The Sun gazetesi dünyanın dört bir yanından en kaslı hayvanların fotoğraflarını derledi. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan bu hayvanların sahip olduğu olağanüstü kaslarıyla verdikleri pozlar oldukça dikkat çekici. Koleksiyonda, Sylvester Stallone'un kaslarıyla yarışacak olan bir atın aktör edasıyla verdiği pozun yanı sıra goril, aslan hatta bir de şahin müthiş kaslarıyla boy gösteriyor. Diğer fotoğraflar arasında karın kaslarını gösteren siyah bir sincap yer alırken başka bir fotoğrafta ise tüm kaslarını sergileyen ve objektife sert bir bakış atan kangurunun verdiği poz da yer aldı.