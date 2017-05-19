Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere şartı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanabilmesi için ABD'nin "tüm sorunların nedeni olan Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına son vermesi" gerektiğini söyledi.

Kim, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin son nükleer füze denemesininin ardından ABD'nin bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılması çağrısını eleştirdi.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu öne süren Kim, ABD'yi uluslararası toplumu "korkutmakla" suçladı.

BM'ye de eleştiriler yönelten Kim, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarının yasal dayanağının araştırılması için uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması talebine BM'nin karşılık vermediğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılında bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

MÜZAKERE ŞARTI

Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda müzakereye açık olup olmadığı sorusuna Kim şöyle cevap verdi:

"Herkesin bildiği gibi Amerikalılar diyalog işareti verdi ama önemli olan kelimeler değil, eylemler. Kore adasındaki sorunları çözmenin ön koşulu ABD'nin tüm sorunların nedeni olan Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına son vermesi."

KUZEY KORE "WANNACRY VİRÜSÜ" İDDİALARINI YALANLADI

Dünya genelinde yaklaşık 150 ülkede yüz binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry virüsünün yayılmasının arkasında Kuzey Kore'nin olduğu iddialarını ise yalanlayan Kim, "Siber saldırıları Kuzey Kore ile ilişkilendirmek saçma. Ne zaman garip bir şey olsa ABD ve düşman güçler Kuzey Kore'ye karşı kasıtlı kampanya yürütüyor." dedi.