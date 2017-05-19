Yapay zeka kansere karşı

Teknoloji devi Google'ın dünya çapındaki tüm girişimcileri ve iş ortaklarını bir araya getirdiği Google I/O etkinliği önceki gün başladı. Şirket, geçtiğimiz yıllarda hızlandırdığı yapay zekâ (artificial intelligence) ve makine öğretisi (machine learning) yatırımlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağının sinyalini verirken, geliştirdiği yeni servis ve hizmetlerini de tanıttı. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise yaptığı sunumda, "Önceliğimiz mobil donanım ve yazılımlardan, artık yapay zekâya geçiyor" diyerek şirketin önümüzdeki dönemlerdeki vizyonunu ortaya koydu.



KANSERİ ARAŞTIRACAK

Google'ın yapay zekâ altyapısı kullanarak geliştirdiği platformlardan biri 'Google.ai'. Açık kaynaklı olarak kullanıcılara sunulan platform üzerine geliştirilen çözümler, birçok farklı alanda kullanılabilecek. En büyük öncelik ise kanserde. Sundar Pichai, 10 binden fazla araştırmacıyla 'Google.ai' platformunun geliştirildiğini ve birçok farklı kanser türü için sonuçlar alınacağını ifade etti. Pichai, "Kanser tespitini iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz. Sinir ağlarının ve makine öğrenmesinin kanser riskini daha doğru tespit edebildiğini görüyoruz" dedi. Ayrıca Pichai, molekülleri keşfetmek için yapay zekâ kullanacaklarını söyleyerek, "Bence bir gün yapay zekâ kendi özel özellikleriyle yeni bir molekül yaratacak" demesiyle dikkatleri üzerine çekti.



LİSE ÖĞRENCİSİ GELİŞTİRDİ

Hatta kanser araştırmaları için yapay zekâ kullanımının ilk örneklerinden biri Google I/O'da gösterildi. Hem de Afganistan kökenli 15 yaşındaki lise öğrencisinin geliştirdiği çözüm. Abu adındaki genç, Google'ın yapay zekâ platformunu kullanarak bir uygulama geliştirdi. Göğüs kanseri için alınan biyopsi sonuçlarının geliştirdiği uygulama ile incelenmesini sağlayan Abu, yapay zekâ sayesinde daha doğru sonuçlara ulaşılabilmesini sağlamış.



Google, kanser araştırmalarının yanı sıra yapay zekâyı tüm alanlarda da kullanmaya başladı. Bu çerçevede Google'ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri de 'Google Lens'. Akıllı fotoğraf uygulaması Google Lens, çekilen fotoğrafları yapay zekâ ile güçlendiriyor. Google Lens uygulamasının üç özelliği dikkat çekiyor. Öncelikle çekilen fotoğraftaki içerikler için yapay zekâ ile güçlendirilmiş öneriler sunuluyor. Diğer bir örnek ise çekilen fotoğraflardaki rakamların okunması ve anlamlandırılması. Örneğin; Wi-Fi için bir şifre girmeniz gerekiyor ve bu şifre bir kağıtta yazılıyor. Bunun için fotoğrafını çekmeniz yeterli. Google Lens, bunun bir Wi-Fi şifresi olduğunu tespit ederek, şifreyi otomatik olarak girmenizi sağlıyor. Ayrıca uygulama, internetteki içeriklerle fotoğrafları eşleştirmesiyle dikkat çekiyor. (Hürriyet)