Araba otomatı gerçek oldu

Bundan 3 yıl önce proje haberleri yayımlandığında duyanların "Olur mu öyle şey" diyerek inanmadığı araba otomatı projesi Singapur'da gerçeğe dönüştü. Araba galerisi sahibi Gary Hong (45) işyerini 15 katlı bir otomata dönüştürdü. Böylece müşterileri aralarında Ferrari, Maserati ve Lamborghini gibi lüks markaların bulunduğu arabaları, yiyecek ve içecek otomatlarında olduğu gibi mönüden seçip parasını ödeyerek alabiliyor. Hong "Müşterilerimiz şimdi koltuklarına oturup hangi arabayı istiyorlarsa numarasını tuşluyor ve o araba önlerine geliyor" diyor. DIŞ HABERLER