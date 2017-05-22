''’de larının öldürüldüğü iddiası doğru değil''

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 09:49
''Çin’de CIA ajanlarının öldürüldüğü iddiası doğru değil''

Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, "2010-2012 yılları arasında Merkezi Haberalma Teşkilatına () bağlı yaklaşık 20 ın öldürüldüğü veya hapse atıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı.

Global Times gazetesinde konuyla ilgili yayımlanan makalede, "İddialar doğruysa 'in karşı faaliyetleri, alkışlanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ların Çin'de öldürüldüğü ya da hapse atıldığı iddialarının bir kısmının ideoloji temelli kurgu hikayelerden ibaret olduğunu öne süren gazete, bunların "Amerikan tarzı hayal ürünü olduğunu" savundu.

ÇİN-ABD GÜVENLİK TOPLANTILARI ÖNCESİ GERGİNLİK

Gazete, iki ülke ilişkilerinin "pürüzsüz" olduğu bir dönemde basınında bu tür iddialar çıktığına dikkati çekerek, gelecek ay yapılacak Çin-ABD diplomasi ve güvenlik diyalog toplantıları öncesinde - hattında olumsuz hava yaratılmak istendiğini ileri sürdü.

Çinli yetkililer, henüz söz konusu iddialara yönelik resmi açıklama yapmadı.

New York Times gazetesi, geçen hafta yayımladığı haberinde yaklaşık 20 ajanının Çin'de öldürüldüğü ya da hapse atıldığına yönelik iddialara yer vermişti.

CASUS İHBAR HATTI

Çin'de geçen hafta gazetede yayımlanan istihbarat taslağında, ülkede istihbarattan sorumlu kişi ve kurumların yetkilerinin artırılacağı, bu çerçevede istihbarat yetkililerinin erişimi sınırlı alanlara girebileceği, yurt içi ve dışında istihbarat faaliyetleri yürütebileceği belirtilmişti.

İstihbarat çalışmalarını engelleyenlerin de 15 gün gözaltında tutulabileceği ifade edilmişti.

Geçen ay da Pekin'de casus olduğundan şüphelenilen yabancıların ihbar edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Düzenlemeye göre, yabancı ajanları ihbar edenlere sağladıkları bilginin değerine göre 100 bin yüen (yaklaşık 54 bin lira) ila 500 bin yüen (yaklaşık 270 bin lira) ödül verilecek.

ABD'DEN ŞOK İDDİA!

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''Çin’de CIA ajanlarının öldürüldüğü iddiası doğru değil''
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