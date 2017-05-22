’de vahşi hayvan ticareti

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 11:36
Çin’de yasa dışı vahşi hayvan ticareti

'in güneyinde internet üzerinden yollardan vahşi hayvan satışı yapan 20 kişi gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, Yünnan eyaletinde internet üzerinden , ve gibi vahşi hayvanları yollarla sattıklarından şüphelenilen 20 kişi, 8 ay teknik takibe alındı.

Ardından yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlıların, bu hayvanları evcil ve geleneksel tıbbında kullanılmak üzere çeşitli fiyatlarla pazarladığı belirtildi.

Operasyon sonucu 52'si olmak üzere 92 vahşi hayvan ele geçirilirken, zanlılara yönelik yasal işlem başlatıldı.

Ülkede yılan, kertenkele gibi sürüngenler, geleneksel Çin tıbbındaki tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’de yasa dışı vahşi hayvan ticareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz