Çin’de yasa dışı vahşi hayvan ticareti

Şinhua ajansının haberine göre, Yünnan eyaletinde internet üzerinden iguana, piton ve bukalemun gibi vahşi hayvanları yasa dışı yollarla sattıklarından şüphelenilen 20 kişi, 8 ay teknik takibe alındı.

Ardından yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlıların, bu hayvanları evcil ve geleneksel Çin tıbbında kullanılmak üzere çeşitli fiyatlarla pazarladığı belirtildi.

Operasyon sonucu 52'si egzotik olmak üzere 92 vahşi hayvan ele geçirilirken, zanlılara yönelik yasal işlem başlatıldı.

Ülkede yılan, kertenkele gibi sürüngenler, geleneksel Çin tıbbındaki tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılıyor.