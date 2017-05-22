İngiltere'de erken genel seçime doğru

Hafta sonunda yayımlanan 4 anketten birine göre, İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti arasındaki fark 9 puana kadar geriledi.

YouGov şirketinin anketi, erken seçim kararının ilan edildiği 18 Nisan'dan bu yana iki parti arasındaki fark ilk defa yüzde 10'un altına düştüğünü gösteriyor.

Ankete göre, İşçi Partisinin oy oranı, seçim kampanyasının başlamasından bu yana yüzde 23'ten yüzde 35'e çıkarken Muhafazakar Parti'nin oranı, yüzde 44'te kaldı. Bu sonuçlara göre İşçi Partisi 2015 genel seçiminde aldığı oy oranının da yaklaşık 5 puan üzerine çıkmış görünüyor.

FARK KAPANIYOR



2015'teki genel seçimde Muhafazakar Parti, yüzde 36,9 oranında oy alırken İşçi Partisi, yüzde 30,4'te kalmıştı.

Aynı ankete göre, Liberal Demokrat Partinin oyları 2015 genel seçimine göre 1 puan artışla yüzde 9'a çıkarken, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) oyları yüzde 12,6'dan yüzde 3'e gerilemiş durumda.

Hafta sonunda yayımlanan anketlerde Muhafazakar Parti için tahmin edilen en yüksek oy oranı yüzde 46, İşçi Partisi için tahmin edilen en düşük oy oranı ise yüzde 33 oldu.

FARKI EMEKLİLER KAPATTI

Siyasi gözlemciler, partiler arasındaki farkın kapanmasında Muhafazakar Partinin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilere yönelik politikanın etkili olduğu yorumunu yapıyor.

İktidar partisi, 100 bin sterlinin üzerinde varlığı bulunan emeklilerin, kendi sosyal bakım ücretlerini ödemesini öngören bir yasal düzenlemeye gideceğini açıklamıştı. Bir evin ortalama değerinin 200 bin sterlin olduğu İngiltere'de bu tutar, evi olan her emekli için ciddi bir ek yük oluşması anlamına geliyor.

İşçi Partisinin ana vaatleri arasında ise emekli maaşlarının enflasyon karşısında korunmasını sağlayan sistemin muhafazası ve emeklilere kış aylarında yakıt yardımı gibi politikalar yer alıyor.

Anketler, iki partinin emeklilere yönelik politikaları arasındaki farkın yaşlı nüfusun oy tercihlerini yüzde 28'e kadar etkileyebileceğini tahmin ediyor.

"İSTİKRAR VE GÜÇLÜ LİDERLİK" VAADİ

İktidar Partisi, seçim kampanyasını Başbakan Theresa May'in kişiliği üzerine kurarken İşçi Partisi, politikaları merkeze almayı tercih ediyor.

8 Haziran'da erken genel seçime gidecek İngiltere'de, Theresa May seçim kampanyasını "Güçlü ve istikrarlı liderlik" sloganıyla yürütüyor. May, seçmenlere, kendisinin alternatifinin "Corbyn liderliğindeki bir kaos koalisyonu" olacağı mesajını veriyor.?

İktidar partisini "Ayrıcalıklı azınlık" için çalışmakla suçlayan Corbyn ise seçim kampanyasını "Azınlık değil, çoğunluk için" sloganıyla yapıyor. Corbyn'in propaganda kampanyasında demir yollarını ve enerji şirketlerini kamulaştırmak gibi vaatler öne çıkıyor. Corbyn, bankaların ve finans sektörünün vergilerini artırarak oluşan geliri kamu hizmetlerine aktarma sözü veriyor.?

Ülkede ay başında yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti, belediye meclis üyesi sayısını 563 artırırken İşçi Partisi, 382 meclis üyeliğini yitirmişti.

Yerel seçimdeki oy oranlarının genel seçime yansıması halinde iktidar partisinin 650 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısını 330'dan 349'a yükseltebileceği, ana muhalefet partisinin milletvekili sayısının ise 229'dan 215'e düşebileceği hesaplanıyordu.