TİKA Başkanı Çam, “Türkiye, Afrika’ya destekte dünya birincisi”

Afrika'nın 54 ülkesinde faaliyet gösteren TİKA, bir taraftan 100 yıl önce kaderine terk edilen ecdat yadigarlarını restore ederken diğer taraftan eğitimden sağlığa, tarımdan, sulamaya kadar birçok alanda Afrika halkına kalkınma desteği yapıyor.

TÜRK TİPİ KALKINMA MODELİ

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Batının, "Aç Kıta Afrika" algısının arkasındaki gerçekleri ve Türkiye'nin Afrika'da Kalkınma Desteklerini SABAH'a değerlendirdi.

Batı'nın önce insanlarını köle olarak yer altı kaynaklarını ise ham madde olarak sömürdüğü Afrika'yı bugün 'Kara Kıta-Aç Kıta' algısı ile sömürmeye devam ettiğini belirten Çam, "Kara değil, güneş gibi ışıl ışıl bir kıta. Dünyanın en zengin Kıtası'nın halkı fakirliğe mahkum edilmiş. Yardımlar, halka değil yöneticilerin çıkarlarına teslim edilmiş, bunun karşılığında imtiyazlar sağlanmış. Batının bu anlayışı ile Afrika'nın kalkınması mümkün değil" dedi.

AFRİKA'YA YARDIMDA TÜRKİYE BİRİNCİ

Dr. Çam, Osmanlı'nın yıllarca elini uzattığını Afrika ile 100 yıl önce kopartılan bağların son 10 yıldır TİKA ile yeniden kurulduğunu ifade ederek, "Biz batıdan farklı olarak "Türk Tipi Kalkınma" modelini geliştirdik. Afrika halkının yardıma değil kendi kaderini kendisinin belirlemeye, kendi kaynaklarını kendisi için kullanmaya ihtiyacı var. Türkiye, kaşıkla verip kepçeyle alan sömürü düzenine karşı çıkıyor. Geçmişte ellere ve ayaklara vurulan prangaların bugün zihinlere vurulmaması için mücadele ediyoruz. Afrika'daki en az gelişmiş ülkelere son 5 yılda 1.6 milyar dolarlık destek ile insani gelişmişlik yardım sıralamasında Türkiye birinci oldu" diye konuştu.

KARANLIK KITA İMAJI BİTİRİLMELİ

Afrika'nın kalkınması isteniyorsa, dünyanın artık kıta ile yeni bir iletişim dili kurması gerektiğini vurgulayan Dr. Çam, "Sefalet, hastalıklar ve savaşlar üzerinden oluşturulan bir imaja insanların dikkatleri yoğunlaştırılarak zenginliğine kolayca el konulan Afrika artık mazide kaldı. Zira Afrika'nın sorunu yetişmiş insan veya doğal kaynak kıtlığı değil, bu potansiyeli harekete geçirecek güven ortamının eksikliğidir. Şayet Batı'nın Afrika'ya bakışı değişirse Afrika doğal olarak kalkınacak" mesajını verdi.

KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAYA KARŞIYIZ

Uluslar arası yardım kuruluşları ve uluslar arası şirketlerin Afrika'yı sömürüsünü kılıfı haline gelen 'yardım' faaliyetlerinin artık bölgenin kalkınmasında hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Dr. Çam, TİKA'nın kalkınma modeli kapsamında yapılan faaliyetleri şöyle sıraladı:

Beşeri kaynakların geliştirilmesi için eğitim, sağlık, anne çocuk gelişimi, su-sanitasyon başta olmak üzere sosyal altyapı projeleri yapıldı.

Mesleki eğitim okulları, fakülteler, laboratuvarlar ile ülkelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştiriliyor.

Sürdürülebilirlik ve tamamlayıcılık kapsamında yetişmiş insanların istihdamını sağlayacak tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi üretim sektörlerinde tesisler kuruluyor.

Somali, Benin, Sudan, Nijer, Çad, Kenya ve diğer ülkelerde sağlık taramalarının yanı sıra klinikler, hastaneler, sağlık merkezleri inşa edildi. Ebola, kolera gibi salgın hastalıklarla mücadele kapasitesi artırılıyor.

Sivil - idari altyapılarda fiziksel şartların iyileştirilmesi için belediyelerin, kadın sığınma evlerinin, yetimhanelerin, ana okullarının onarım, tadilat-tefrişat işleri gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

Afrika'nın dünyaya açılımı için hava alanlarının modernizasyonu, kara yolu inşası gibi ulaşım altyapıları yapılıyor. Kıtanın dünyaya kendi sesini daha güçlü duyurması için radyo ve televizyon altyapıları iyileştirildi. Toplum sağlığı ve kadın ve çocukların bilinçlendirilmesi için yerel radyolara destek verildi.