Çin'de "mobil ödeme" otobüslerde de kullanılacak

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Hangcou kentinde akıllı telefonları cüzdana dönüştüren mobil ödeme sistemi yaklaşık 5 bin otobüste uygulanacak.

Sistem haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yolcular "Alipay" üzerinden akıllı telefonlarıyla seyahat ücretlerini ödeyebilecek.

AĞUSTOS AYINDA PİLOT UYGULAMASI BAŞLAMIŞTI



Hangcou Belediyesi ile e-ticaret devi Alibaba arasında söz konusu sistemin kullanımına yönelik mutabakata varıldı.

Kentte ilk mobil ödeme yöntemi geçen yıl ağustos ayında 20 otobüste pilot uygulama olarak başlamıştı.

450 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR



Mobil ödemenin yaygın olduğu Çin'de yaklaşık 450 milyon kişi "Alipay"i kullanıyor. Kullanıcının, ödeme yapmak için satıcı veya ödemeyi tahsil eden tarafa ait karekodu taraması veya karşı tarafın kendi kullanıcı karekodunu taraması ile para transferi gerçekleşiyor.

Çin'de alışverişin yapıldığı hemen her yerde kullanılabilen mobil ödeme sayesinde internet ve mağazalarının dışında seyyar satıcılardan hatta sebze pazarından dahi nakit para veya herhangi bir banka kartına ihtiyaç duymadan alışveriş yapılabiliyor.